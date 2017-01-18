Kuşcu Köyü Kız Futsal Takımı Tokat Şampiyonu Oldu

Yıldız Kızlar Futsal Turnuvasında Yeşilyurt ilçesinde bağlı Kuşçu Köyü Ortaokulu Kız Futsal Takımı, Tokat şampiyonu oldu.



Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen okul sporları kapsamındaki Yıldız Kızlar Futsal İl Şampiyonası bugün düzenlenen final maçıyla sona erdi



Ali Yücel Spor Salonu'nda üç gündür devam eden turnuvanın final maçında, Kuşçu Köyü Ortaokulu ile Tokat TOKİ Ortaokulu kız futsal takımları karşılaştı.



Maçı 5-0 kazanan Kuşçu Köyü Ortaokulu Kız Futsal Takımı şampiyon oldu.