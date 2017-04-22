Kuşadası Sanayi Sitesi'nde Yangın

Kuşadası sanayi sitesinde yangın meydana geldi. Bir aracın yandığı ve maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Sanayi Sitesi'nde Saat: 15.00 sıralarında Yüksel Özdemir'e ait Yüksel Oto Boya isimli işyerinde yangın çıktı. Araba boyama çalışması sırasında meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında işyeri ile oto boya çalışması yapılan bir araç yandı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN