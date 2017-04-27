Kuşadası'nın Peyzaj Değerleri Ele Alındı

Kuşadası Belediyesi tarafından Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği'ne bağlı Peyzaj Mimarları Odası'nın katkılarıyla "Kuşadası Peyzaj Değerleri" başlıklı bir panel düzenlendi.



Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen panele konuşmacı olarak Peyzaj Mimarları Odası Genel Başkanı Ayşegül Oruçkaptan, Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tanay Birişçi, Akdeniz Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden Prof. Dr. Sibel Mansuroğlu, Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanı Özay Yerlikaya ve Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeleri Müdürlüğü'nden Özlem Sarohan katıldı. Moderatörlüğünü Ayşegül Oruçkaptan'ın yaptığı panelde Kuşadası'nda turizm etkisinde kentleşmeye bağlı doğal ve kültürel peyzaj değişimleri, Kuşadası kentsel biyotop haritalama çalışmaları ve Kuşadası Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün peyzaj çalışmaları konuları ele alındı.



Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Ayşe Şerifoğlu, Tufan Asrav, Muzaffer Eryiğit, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve vatandaşların katıldığı panelde konuşan Başkan Kayalı "Bizim öncelikle İlçemizde çevre konusunda duyarlılığı arttırmamız gerekiyor. Bugün burada yapılan panelde çok ciddi bilgiler elde ettik. Bize bu önemli bilgileri aktardığınız için şükranlarımı sunuyor siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN