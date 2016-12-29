Kuşadası'ndaki Otopark Cinayeti Zanlısı 14 Ay Sonra Yakalandı

Kuşadası'nda geçen yıl otoparkta işlenen cinayetin katil zanlısı olarak aranan Alparslan T., Kuşadası polisinin yaptığı operasyonla İzmir'in Karabağlar ilçesinde yakalandı.



Bilindiği gibi, 18 Ekim 2015 tarihinde Kuşadası Camikebir Mahallesi Kemal Arıkan Caddesi'ndeki bir otoparkta meydana gelen olayda Mustafa Türkmen isimli şahıs silahla öldürülmüştü. Cinayetin katil zanlı olarak tespit edilen Alparslan T. için çalışmalarını yürüten Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, zanlının izine 14 ay sonra İzmir'in Karabağlar ilçesinde ulaştı. Yapılan operasyonla gözaltına alınan Alparslan T. işlemlerin ardından bugün Kuşadası'nda hakim karşısına çıktı. 8 ayrı suçtan daha arandığı tespit edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu. - AYDIN