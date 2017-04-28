Kuşadası'nda Zincirleme Trafik Kazası

Kuşadası'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine girdi.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Söke karayolunun Yavansu Mahallesi bölümünde meydana gelen trafik kazasında bölünmüş yol çalışması nedeniyle direksiyonunu kaybeden bir aracın yol açtığı zincirleme kazada, 09.JK.698, 09 KA 034, 09 AN 35, 09 KA 9825, 35 ST 032 VE 09 BU 719 plakalı 7 araç birbirine girdi. 3 kişinin hafif şekilde yaralanıp, ayakta tedavi edildiği kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi. - AYDIN