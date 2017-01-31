Kuşadası'nda Yeni Kültürel Rotalar İçin Restorasyon Çalışmaları Başladı

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Belediyesi tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) desteği ile yaşama geçirilecek olan "Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar" başlıklı proje kapsamında restorasyonuna başlanan ve çalışmaların tamamlanmasını ardından 'Türk Kahvesi Evi' ve 'Ege Mutfağı' adları ile hizmet verecek olan binaları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Kuşadası Belediyesi'nin GEKA'dan aldığı destek ile hazırladığı "Tarihi Kuşadası Limanı ve Kültürel Rotalar Projesi"nin yaşama geçirilmesi için ilk somut adım atıldı. Tarihi Kuşadası evlerinin turizme kazandırılması, yöresel ürünlerin, tarihi ve kültürel değerlerin turizme entegre edilmesi ile Kuşadası genelinde çeşitli kültürel rotaların oluşturulması hedefiyle hazırlanan proje kapsamında Anıtlar Kurulu'ndan onaylı iki tarihi Kuşadası evinin restorasyon çalışmaları başladı. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yıldırım Caddesi üzerinde yer alan bina "Türk Kahvesi Evi", Yıldız Sokak'ta yer alan bina ise "Ege Mutfağı" adıyla hizmet vermeye başlayacak. Çalışmaların sezon başına kadar tamamlanması hedefleniyor.



TARİHİ ATMOSFERDE GASTRONOMİK DURAKLAR



Kuşadası'nın tarihi ana aksı üzerinde yer alan Yıldırım Caddesi ve Yıldız Sokak'ta bulunan tarihi Kuşadası evlerini ziyaret ederek sürmekte olan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, turizmde kültürel rota kavramının önemine dikkat çekti. Ziyarette konuşan Başkan Kayalı, "Tarihi, doğası ve kültürü ile zengin bir potansiyele sahip olan ilçemiz Kuşadası pek çok kültürel rotayı barındırmaktadır. Bu rotaları turizme kazandırmak ve Kuşadası Limanı'na gelen turistleri ilçemizin tarihsel, kültürel ve gastronomik zenginlikleri ile buluşturmak amacıyla GEKA'dan aldığımız hibe desteği ile yaşama geçirmekte olduğumuz restorasyon çalışmalarını turizm sezonu başına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Kuşadası'na gelen turistler, Türk Kahvesi Evi adıyla hizmet verecek olan kafeterya ve Ege Mutfağı adıyla hizmet verecek olan restoran aracılığıyla bir yandan yerel lezzetlerle buluşurken, bir yandan da kentin tarihsel atmosferini yaşama şansı bulacaklar. Bu rotanın, Kuşadası Limanı'na gelen turistler için Kervansaray, Kaleiçi ve Güvercin Ada arasında bir köprü görevi görmesini amaçlıyoruz. Proje kapsamında yeni rotaların oluşturabilmesi amacıyla uzmanların görüşleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz"dedi. - AYDIN