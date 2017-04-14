Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı



AYDIN - Kuşadası'nda polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla MücadeleGrup Amirliği tarafından, Kuşadası'ndaki uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı. 5 ayrı ev ve iş yerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen B.H., M.Ö., Ş.Y., A.K. ve O.Y. isimli zanlılar gözaltına alındı.

Ayrıca, söz konusu 5 adresteki aramalarda da 532.85 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile 33.28 gram esrar ve uyuşturucu madde satışında kullanılan bir adet hassas terazi ele geçirildi. 5 zanlı polisteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.