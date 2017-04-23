Kuşadası'nda Turizm İçin Model Tekne Yarışması

Kuşadası'nda Turizm Haftası kutlamaları çerçevesinde yapılan karton model tekne yarışması renkli görüntülere sahne oldu.



Kuşadası Liman İşletmesi Ege Ports tarafından Turizm Haftası nedeniyle geleneksel hale getirdiği ve ilçedeki liselerin takım halinde katıldığı "Karton Model Tekne Yarışması" havanın yağışlı olması nedeniyle belediye düğün salonunda yapıldı.



"En iyi tasarım, en iyi kostüm ve en hızlı bitirenler" kategorilerindeki yarışmada Adviye Ertuğrul Acun Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı, en iyi kostüm ödülünü Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi takımı, en hızlı bitirme ödülünü ise Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı aldı.



Dereceye giren takımlara çeşitli hediyeler verildi.



Ege Ports Kuşadası Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, çocuklara deniz sevgisini aşılamak amacıyla her yıl düzenlemeyi planladıkları yarışmanın ikincisini gerçekleştirmekten mutlu olduğunu belirterek "Bu yarışmanın asıl eğlenceli kısmı denizde oluyor. Her ne kadar geçen yıla oranla burada göz alıcı tasarımlar olsa da bazen en iyi tasarım denizde ilk batan tekne oluyor, bazen en basit görünen tasarım birincilik çizgisini göğüsleyen tekne oluyor. Burada tasarlanan bu kartondan tekneleri 19 Mayıs ya da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramında ikinci ayağını yapacağımız yarışma ile göreceğiz. Şimdilik karadaki tasarımı ve hayal gücü kısmıyla puan vererek değerlendirdik." dedi.