Kuşadası'nda Trafik Kazası, 1 Yaralı

Kuşadası'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Selçuk karayolunda meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Harun Kızıltoprak yönetimindeki 35 AF 9917 plakalı özel otomobil aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak bölünmüş yolda takla attı. Kaza sırasında tretuarlara çarparak ters dönen araç sürücüsü Harun Kızıltoprak, şans eseri kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. - AYDIN