Kuşadası'nda Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi'nde meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Davutlar Mahallesi'nde inşaat işleriyle uğraşan Faik Öner isimli bir kişi, kahvede otururken Y.B. ve F.B. isimli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kahveden karşılık verilmesinin ardından çıkan silahlı çatışmada Faik Öner hayatını kaybederken, Öner'in yanındaki bir kişi ile kahvede bulunan bir başka kişi ve saldırganlardan Y.B. yaralandı. Olayın ardından operasyon başlatan polis ekipleri kaçmaya çalışan Y.B. ile F.B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Yaralılar Söke Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayın taraflar arasında 2013 yılından kalma bir alacak verecek meselesinden kaynaklandığı ileri sürüldü. - AYDIN