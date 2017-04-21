Kuşadası'nda Sezon Öncesi Güvenlik Toplantıları Yapıldı
Yaklaşan turizm sezonu öncesi, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuşadası Ticaret Odası konferans salonunda iki gün süren güvenlik toplantıları yapıldı.
Yaklaşan turizm sezonu öncesi, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü tarafından Kuşadası Ticaret Odası konferans salonunda iki gün süren güvenlik toplantıları yapıldı. Liman, marina, oteller, otogar ve ilgili kurum ve kuruluşların güvenlik müdürleri ve güvenlik personelinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk toplantının ardından, Kuşadası Ticaret Odası, Aydın Turist Rehberleri Odası, TÜRSAB Kuşadası BYK, Otelciler Derneği, Esnaf Odası ve Şoförler Odası'nın katılımıyla ikinci toplantı düzenlendi.
Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan ve Kuşadası Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten'in de katıldığı toplantıda konuşan Emniyet Amiri Fatih Çetinkaya tarafından yapılan sunumda, Kuşadası'nda güvenli bir sezon geçirilmesi amacıyla yapılması ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verildi ve turizm beldesi Kuşadası'nda terör tehdidine karşı farkındalık oluşturmak adına yapılan toplantılarda, polis-vatandaş işbirliğinin önemi vurgulandı. Çeşitli uyarılarda bulunan Emniyet Amiri Fatih Çetinkaya, "Sadece polisin değil, vatandaşın, esnafın, her meslek grubunun duyarlı olması gerekiyor. Amacımız turizm bölgesi olan Kuşadası'nda herkesi bilgilendirmek. Terör eylemi yapacak kişiler konusunda da çok dikkatli olmalıyız. Örneğin, hamile görünümlü teröristlere dikkat edilmeli. Hamile kadınlar fiziki yapılarından dolayı omuzları dik ve geride, ayaklar açık vaziyette ve ağır hareketlerle yürürler. Saldırgan ise tam aksine vücuduna bağladığı bombalardan dolayı omuzları öne eğik olur. Sıcak havada mont, kaban, pardesü giyenler, zayıf yüzlü ancak göbekli tiplere dikkat edilmeli" dedi.
Toplantıda konuşan Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan ise turizm ile güvenliğin bir bütün olduğunu, güvenlik olmadan turizmin yapılamayacağını belirterek, bu önemli toplantıları organize ederek bilgi veren İlçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti. Toplantı, katılımcılar ile karşılıklı görüş alışverişiyle son buldu. - AYDIN