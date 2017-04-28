Kuşadası'nda Şan Resitali

İbramaki Sanat Galerisi bu hafta unutulmaz bir klasik müzik dinletisine daha ev sahipliği yaptı.



Piyanoda Aleksander Mekaev'in yer aldığı Berna Özkut Şan Resitali Kuşadalı sanatseverlerin büyük beğenisini aldı.



Kuşadası Belediyesi tarafından her Çarşamba günü düzenlenen "İbramaki Sanat Galerisi Resitalleri" kapsamında gerçekleşen konserde Bena Özkut tarafından seslendirilen birbirinden güzel eserler salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. - AYDIN