Kuşadası'nda Parklar Yenileniyor

Kuşadası Belediyesi parklarda yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



Kış aylarında da çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Camiatik Mahallesi'nde bulunan üç parkta revize çalışması başlattı.



Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Camiatik Mahallesi Kanarya, Murat ve Sönmez sokaklarda bulunan üç parkta başlatılan çalışmalar kapsamında parkların eskiyen parke ve bordür taşları ile otomatik sulama sistemleri yenilenirken oturma grupları ve aydınlatma sistemleri de değiştirilecek. Ayrıca Camiatik Mahallesi Kanarya Sokak'ta bulunan parka çocuk oyun grubu yerleştirilecek. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından üç parkta peyzaj çalışması ve ağaç budama işlemi de yapılacak. - AYDIN