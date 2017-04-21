Kuşadası'nda Keman Dinletisi

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi muhteşem bir müzik dinletisine ev sahipliği yaptı. Kemanda Peter Mekaev'in, piyanoda ise Aleksender Mekaev'in yer aldığı dinleti Kuşadalı sanatseverlerin büyük beğenisini aldı.



"İbramaki Sanat Galerisi Resitalleri" kapsamında düzenlenen dinletide Peter ve Aleksander Mekaev'in seslendirdikleri Eugne Ysaye'e ait "Poeme Elegiaque" adlı eser salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. - AYDIN