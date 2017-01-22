Kuşadası'nda İmar Tepkisi

KUŞADASI'ndaki heyelan bölgesi ve kıyı kenar çizgisi olarak belirlenen arazi için istenen imar iznini, Kuşadası Belediye meclisi reddetti. Ancak Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nce Kuşadası'nın aksine istenen yapılaşma koşulları kabul edince, karar kentte tepki topladı.



Kuşadası'nda tapu kaydında göçüklük bölgesi, kent imar planlarında heyelan bölgesi olarak işaretlenen, üstelik kıyı kenar çizgisi içindeki araziyle ilgili imar talebinde bulunuldu. Kuşadası'ndaki Hacı Feyzullah Mahallesi'ndeki parselin, 1981'de heyelan bölgesi ilan edildiğini, ayrıca Kıyı Kanunu'na göre yapılaşma imkanı bulunmadığını belirten biri AK Parti'li, 4'ü CHP'li üyelerden oluşan Kuşadası Belediyesi İmar Komisyonu, talep için olumsuz rapor verdi. Kuşadası Belediye Meclisi'nin CHP, AKP ve MHP'li 25 meclis üyesi de İmar komisyonunun raporu doğrultusunda talebi reddetti.



Kuşadası Belediye Meclisi'nin 11 Temmuz 2016 tarih ve 246 sayılı kararına itiraz eden arazi sahipleri, konuyu Aydın Büyükşehir Meclisine taşıdı. Talebi yılın ilk meclis toplantısında, 11 Ocak oturumunda ele alan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin İmar Komisyonu ise Kuşadası'nın aksine istenen yapılaşma koşullarını kabul etti, olumlu rapor verdi. Büyükşehir Belediye Meclisi de bu rapor doğrultusunda karar verdi. Karara hem Kuşadası Belediyesi İmar Komisyonu hem de Mimarlar Odası ile ilçedeki sivil toplum örgütleri tepki gösterdi.



AYDIN MECLİSİ YETKİSİNİ AŞTI



Kuşadası Belediye Meclisi İmar Komisyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin yetkisini aştığı belirtilerek, kararın geçersiz olduğu öne sürüldü. Açıklamada, "Ayrık nizam iki kat imar istenen parsel, kıyı kenar çizgisi içinde, üstelik 1981'de 1/1000 ölçekli imar planında heyelan bölgesi olarak ilan edilen bir alandır. Komisyonumuz bu gerekçelerle istenen talebi oybirliğiyle reddetti. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi imar komisyonu ise hiçbir görüş istemeden talebi kabul ederek, meclisin onayına sundu. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi ve komisyonu yetkisini aşmıştır. 1/1000 ölçekli imar yetkisi ilçe belediyelerinindir. İlçede reddedilen bir kararı Büyükşehir meclisi kabul edemez" denildi.



MİMARLAR ODASI İTİRAZ EDECEK



Mimarlar Odası Kuşadası temsilcisi Ümit Acar da alınan karara itiraz edeceklerini söyledi. Acar, alınan kararı eleştirerek, "Bölge ile ilgili geçmişte ODTÜ uzmanlarının hazırladığı raporlar var. Heyelan bölgesi olduğuna ilişkin kayıtlar var. Yapılan imar değişikliğine itirazımızı kapsamlı bir raporla yapacağız. Aydın Büyükşehir kararı almadan Kuşadası'ndan görüş isteyebilirdi" dedi.



DAHA ÖNCE HEYELAN OLDU



Kuşadası'nın yaşlılarınca bölgenin asırlardan bu yana heyelan bölgesi olarak adlandırıldığı, sürekli kaymalar yaşandığı dile getirilen arazide, geçmiş yirmi yıllık sürede iki heyelan yaşandı. Bölgede kurulan Kuşadası'nın ilk su parkı Yağmur Aquapark'ın kısa sürede kayarak yıkılmasından sonra, Kadınlar Denizi son durakta bulunan arazi üzerindeki beach club ve kafeterya ise 2010 yılında yaşanan ikinci heyelanla yıkılmıştı. Yaklaşık 10 dönüm arazi denize kaymış, kaymanın etkisiyle yollarda 1 metreden fazla yarılmalar olmuş, duvarlar yıkılmış, denizde mini bir ada oluşmuştu. Kayan bölümde bulunan ve kış nedeniyle kapalı bulunan Beach Club, kafeterya, Kadınlar Denizi minibüslerinin idare binası, çay bahçesi ve bir de kır restoran kullanılmaz hale gelmişti. Bölgeye giriş çıkışlar uzun süre yasaklanmıştı.



BİLİM ADAMLARI ŞAŞIRMIŞTI



Öte yandan; 2007 yılında TÜBİTAK'ın ev sahipliğinde yapılan 'Bilim Danışmanlığı Çalıştayı' için konaklayan bilim adamları, bulundukları otelin sağında bulunan tehlikeli bölgedeki Yağmur Su Parkı'nın heyelan nedeniyle çöktüğünü, arıtma tesisi ve deposunun da yine heyelan nedeniyle kayarak tamamen yıkıldığını öğrenince büyük şok yaşamıştı. Bilim adamları, otelin bulunduğu bölgenin kiltaşı, marn, killi kireçtaşı ve kum taşından oluştuğunu, tabakaların meyillerinin denize doğru olması nedeniyle yağışlı havalarda ciddi heyelan riski taşıdığını tespit etmiş ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmıştı.



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