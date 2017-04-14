Kuşadası'nda İkili Gitar Resitali

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi muhteşem bir müzik dinletisine ev sahipliği yaptı.



Mehmet Kılınç ve Oğuz Öz'ün gitarlarıyla sahne aldığı "Gitar İkilisi"isimli müzik dinletisi sanatseverlerin yoğun beğenisini aldı.



"İbramaki Sanat Galerisi Resitalleri" kapsamında düzenlenen dinletide Kılınç ve Öz'ün seslendirdikleri Neşet Ertaş'ın Ahirim Sensin isimli eseri salonu dolduran dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. - AYDIN