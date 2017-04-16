Kuşadası'nda Hastalar Ambulansla Oy Kullanmaya Geldi

Kuşadası'nda rahatsızlıkları nedeniyle hastane ve sağlık kurumlarında tedavi gören hastalar, ambulanslarla oy kullanmaya geldi.



Sabah saatlerinden itibaren 112 sağlık ekiplerinin yardımıyla oy kullanacakları okullara getirilen hastalar, oyunu kullanarak hasta olmalarına rağmen vatandaşlık görevini yerine getirdi.



Bu arada, Kuşadası'nda oy verme işlemi devam ediyor. Kuşadası'nda 208 sandıkta 79 bin 721 seçmenin oy kullanacağı Kuşadası'nda ayrıca Kuşadası Limanındaki gümrük kapısında da oy verme işlemi gerçekleşiyor. - AYDIN