Kuşadası'nda Elektrik Faturaları Protesto Edildi

Kuşadası ilçesinde elektrik faturalarının yüksek geldiğini ileri süren bazı vatandaşlar, durumu protesto etti.



Aydem Elektrik Dağıtım Merkezi önünde toplanan grup, elektrik faturalarının yüksek geldiğini iddia ederek Elektrik Dağıtım Merkezinin kapısına siyah çelenk bıraktı.



Grup adına açıklama yapan Barış Salbaş, elektrik faturalarının tüketim bedelinden fazla geldiğini, bu konuda faturaların iptali için topladıkları imzaları yetkililere verdiklerini söyledi.



Bazı vatandaşların faturaları ödeyemeyecek durumda olduğunu anlatan Salbaş, "Her aboneye bir önceki ay ile kıyaslandığında iki üç misli tutarında artış olduğu ve borcun ödenemez astronomik boyutlara ulaştığı görülmüştür. İnsanımız çaresizlik içinde isyan etmektedir." diye konuştu.



Salbaş, şunları kaydetti:



"Bazı abonelere gelen faturalarda 'bir aylık periyodik sayaç okuma süresinin arttığı, bu nedenden dolayı yüksek ücret uygulandığı' söylenmektedir. Bu doğru ise, bizim parasını ödediğimiz sayaç okuma işlemini zamanında yapamayacak kadar aciz misiniz? Sizden Ocak ayı faturalarını tekrar gözden geçirmenizi istiyoruz. Devletimizden de Aydem şirketini denetlemesini ve haklarımızı korumasını bekliyoruz."