Kuşadası'nda Çocuklar İçin Geri Dönüşüm Eğitimi Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve özel bir firma işbirliğiyle ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak başlatılan geri dönüşüm eğitim seminerleri devam ediyor. Geri dönüşüm eğitimi kapsamında 2, 3, 5 ve 6'ıncı sınıf öğrencilerine "Çevre, Geri Dönüşüm ve Atık Piller" konularında eğitim seminerleri veriliyor.



Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2016-2017 eğitim öğretim yılında 22 okulda verdiği eğitimlerle çocukları çevre kirliliğini önleme, azaltma, ambalaj atıkları, atık pil ve yağların evsel atıklardan ayrı toplanması konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor. Son olarak Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Eğitim Sorumlusu Derya Tezcan tarafından Davutlar Feriha Ruhi Karakaş İlkokulu öğrencilerine verilen eğitim semineri öğrenciler tarafından büyük ilgiyle dinlendi. Eğitimler önümüzdeki hafta Kirazlı Selim Eren İlkokulu'nda sürecek. - AYDIN