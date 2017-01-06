Kuşadası'nda Caddeler Göle Döndü

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı. Etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu.



Kuşadası'nda meteoroloji müdürlüğü tarafından daha önce uyarısı yapılan şiddetli sağanak yağmur ve fırtına Kuşadası'nda günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli yağmur nedeniyle çevre yolunun otogar kavşağı ile ticaret odası bölümü ile çevre yolu bağlantılarının olduğu bölümler, şehir merkezindeki ana arterlerden İnönü Bulvarı, belediye önü ve Adalızade Mezarlığı kavşağı göle döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı.



Yolların göle dönmesiyle birlikte birçok araç suya gömüldü, şoför ve araçlarda bulunanlar mahsur kaldı. Yerel yönetimlerin gerekli önlemi almaması nedeniyle araçlarda kalanlar kendi imkanlarıyla ve çevredekilerin yardımıyla kurtulurken, sürüklenen ve suya gömülen araçtakiler büyük şok yaşadı. Söke-Kuşadası karayolunun Kuşadası otogarı ile Kuşadası Ticaret Odası arasında bölümünün suyla kaplanması üzerine araçlar suyun içinde kaldı. Vatandaşlar, günler öncesinden meteorolojinin uyarmasına rağmen gerekli önlemleri almadıkları gerekçesiyle yetkililere tepki gösterdi.



Bu arada, dün geceden beri giderek şiddetini arttıran ve hızı saatte 80 kilometreyi bulan fırtına yüzünden şehrin çeşitli bölgelerinde ağaçlar devrildi, bir okul ile bazı evlerin çatıları uçtu. Liman Başkanlığı ikinci emre kadar balıkçıların ve deniz araçlarının denize açılmasını yasakladı. - AYDIN