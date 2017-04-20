Kusadası'nda Büyük Sevinç

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) baraj maçında Çine Madranspor'u 1-0 yenerek bir sezon aradan sonra BAL'a yükselen Kuşadası'nda bayram sevinci yaşanıyor.



Aydın Adnan Menderes Stadı'ndaki karşılaşmada rakip oyuncunun kendi kalesine attığı golle hedefe ulaşan siyah beyazlıların zaferi ilçede de büyük sevinç yarattı.



Göreve gelirken camiaya, "Her sezon bir üst lig" sözü verdiklerini hatırlatan Başkan Behçet Alp, "Sözümüzü tuttuk ve ilk adımı attık. Aslında Süper Amatör Lig'de grup birincisi olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselmeyi hedefliyorduk ancak normal sezonu grup ikincisi bitirerek baraj maçı oynamak zorunda kaldık. Yolumuz biraz uzasa da amacımıza ulaştık. Şimdi hedefimiz profesyonel lig. Yıllarca bugünkü ismi 1. Lig olan 2. Lig'de başarıdan başarıya koşan Kuşadası'nı önümüzdeki sezon da 3. Lig'e çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.



- Kuşadası