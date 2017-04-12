Kuşadası'nda Bulunan Ceset, Kayıp Gencin Çıktı

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nde iki hafta önce bulunun cesedin, yapılan DNA incelemesiyle, bir ay önce kaybolan 20 yaşındaki Hasip Kemerdağ'a ait olduğu belirlendi.



Davutlar Mahallesi'ndeki evinden otomobiliyle geçen 3 Mart'ta ayrılan Hasip Kemerdağ'dan bir daha haber alınamadı. Kemerdağ'ın otomobili ise Kirazlı yolunda park halinde bulundu. Sonrasında polis ve arama ekipleri çalışma yaptı, ancak kayıp gencin izine ulaşamadı. 29 Mart'ta bir çoban tarafından Değirmendere Başpınar Mevkii'nde bir ceset bulundu. Cesedin Hasip Kemerdağ'a ait olup olmadığının tespiti için babası ve amcası teşhise çağrıldı. Ancak aile, cesedi teşhis edemedi. İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesetten ve babadan alınan DNA örnekleri karşılaştırıldı. Yapılan incelemede, cesedin Hasip Kemerdağ'a ait olduğu kesinleşti.



ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR



Hasip Kemerdağ'ın yaşamını nasıl yitirdiği ile ilgili jandarma ve polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın cinayet mi, yoksa intihar mı olduğunun belirlenmesi için Kemerdağ'a ait otomobilin geçiş güzergahlarındaki mobese kamerası görüntüleri mercek altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



- Aydın