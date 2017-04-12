Kuşadası'nda Bulunan Cesedin Kayıp Gence Ait Olduğu Kesinleşti

Kuşadası'nın Kirazlı Mahallesinde önceki hafta bulunan cesedin, 3 Mart tarihinde Davutlar'da kaybolan 20 yaşındaki Hasip Kemerdağ'a ait olduğu kesinleşti.



Bilindiği gibi, 3 Mart tarihinde işe gitmek üzere Davutlar'daki evinden babasının otomobiliyle ayrılan kasiyer Hasip Kemerdağ'dan bir daha haber alınamamıştı. Yoğun aramalara rağmen kayıp gence ulaşılamamış, 29 Mart'ta bir çoban tarafından Değirmendere Başpınar Mevkii'nde bir ceset bulunmuştu. Cesedin cebinden otomobilin anahtarı çıkmasına rağmen ailesi parçalanmış olduğu teşhiste bulunamayınca, ceset İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesetten ve babadan alınan DNA örnekleri karşılaştırıldı. Yapılan incelemede, cesedin Hasip Kemerdağ'a ait olduğu kesinleşti.



Bu arada, Hasip Kemerdağ'ın yaşamını nasıl yitirdiği ile ilgili jandarma ve polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. - AYDIN