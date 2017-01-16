Kuşadası'nda " Bir Çin Söyleşisi " Yapıldı

Ekonomist Yazar Yüksel Görmez, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen "Bir Çin Söyleşisi" isimli bir etkinlik ile Kuşadalılarla buluştu. 2012 ile 2014 yılları arasında Çin'e giderek ülkenin geçmişten bugüne ekonomik, siyasal, hukuk, insan hakları, dış ilişkiler ve iklimi üzerine araştırmalarda bulunan Yüksel Görmez'in söyleşisi, salonu dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle dinlendi.



Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen söyleşiye Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, KEGEV Başkanı Şefik Sözer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çin'de enflasyon, para, büyüme, yapısal reformlar ve iş imkanları gibi ana başlıklardan oluşan etkinlikte katılımcılara bir Çin demir parası karşılığında tarih konusunda sorular yönelten Görmez'in bu hareketi salondakiler tarafından büyük bir beğeni ile karşılandı.



Dünyayı anlamanın Çin'i anlamaktan geçtiğini belirten Yüksel Görmez "Dünya'yı anlamak için Çin'i anlamaya mecburuz. Çin'i anlamadan dünyayı anlamak mevcut konjonktürde mümkün olamaz. Çin, 21'nci yüzyılın hem cenneti hem de cehennemi olacak avantaj ve dezavantajlar taşımaktadır. Bu belirsizliklerin ortasında en doğru strateji Çin hakkında bilmediklerimizi mümkün olan her türlü öğrenme araçlarıyla sağlamak zaruri bir gerekliliktir" dedi. Etkinlik sonunda Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk ve Kuşadası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhterem Akın tarafından Yüksel Görmez'e çiçek ve plaket verildi. Ardından Görmez, yazmış olduğu Çin ve Japonya isimli kitaplarını okurları için imzaladı. - AYDIN