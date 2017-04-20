Kuşadası'nda Bahara Merhaba Konseri
Kuşadası Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Şef Zekiye Altıntaş yönetiminde “Bahara Merhaba” isimli muhteşem bir konser verdi.
Kuşadası Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Şef Zekiye Altıntaş yönetiminde "Bahara Merhaba" isimli muhteşem bir konser verdi.
Erkan Yücel Sahnesi'nde düzenlenen konseri Aydın Büyükşehir Belediyesi THM Korosu ve çok sayıda sanatsever izledi. Türkiye'nin çeşitli yörelerine ait türkülerin seslendirildiği gecede sanatçılar ayakta alkışlandı. - AYDIN