Kuşadası'nda 1 Günde Ölü 2 Deniz Kaplumbağası Bulundu

KUŞADASI'nda biri açık denizde diğeri ise kıyıya vurmuş halde ölü 2 deniz kaplumbağası bulundu. İki deniz kaplumbağasından sahile vuranı bulan vatandaş çöp bidonuna attı. Bir başka kişi ise bunu çöpten alıp, beşik yapmak istedi. Bunu gören başka biri ise doğa dostlarını arayıp kaplumbağanın ölüm nedeninin araştırılması için harekete geçti.



Geçen Cuma günü ilk olarak Kuşadası Green Beach sahilinde ölü bir deniz kaplumbağası bulundu. Deniz kaplumbağasını bulan kişi, çöp bidonuna atttı. Bir süre sonra çöp bidonunu karıştıran bir başka vatandaş, kabuğundan çocuklarına beşik yapmak üzere deniz kaplumbağasını çöpten aldı. Ancak, bu durum mahalle sakinlerinden Gamze Yörük'ün dikkatini çekti. Yörük, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) durumu bildirip, ölüm nedenin araştırılmasını istedi. EKODOSD yetkilileri ölü deniz kaplumbağa üzerinde yaptıkları incelemede, herhangi yara veya darp izine rastlamadı. Caretta'nın suda boğularak öldüğü tahmin ediliyor.



DENİZDE BULUNDU



Aynı gün Yunanistan'ın Samos Adası yakınlarında teknesiyle Kuşadası'na gelen Mustafa Güneyaslan, Darboğaz'da su yüzeyinde hareketsiz duran Caretta Caretta olduğunu fark edince teknesine aldı. Hareketleri çok yavaş olan kaplumbağada bir sorun olduğunu ve kurtarılabileceğini düşünen Güneyaslan durumu EKODOSD'a bildirdi. Dernek ekipleri yaralı deniz kaplumbağasını Güzelçamlı Limanı'na yaklaşan tekneden teslim aldı. Yapılan ön incelemede kaplumbağanın uzun süredir deniz yüzeyinde kaldığı, karapaksı üzerinde yosunlaşmalar ve parazitlerin oluştuğu tespit edildi. Bitkin ve çok zayıfladığı görülen kaplumbağanın uzun süredir aç kaldığı, zayıfladığı ve uzuvlarını hareket ettiremeyecek derecede kötü durumda olduğu belirlendi. Zavallı hayvan, Kuşadası'na getirilirken yolda telef oldu. Deniz kaplumbağası, ölüm nedeninin tespit edilmesi için EKODOSD gönüllü veterineri Nevzat Yıldızlı'nın kliniğine getirilip burada röntgeni çekildi. Çekilen filmde derinde bir olta iğnesi tespit edildi. Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Serap Birincioğlu ile görüşülerek, kaplumbağanın nekropsisinin yapılması için Kuşadası'na davet edildi.



Birincioğlu, yapılan nekropsi sonucunu açıklarken, "Caretta caretta olarak bilinen iribaş deniz kaplumbağasına yaptığımız nekropside, midesinde saplanmış halde misinaya bağlı bir olta iğnesi bulundu. Ölüm nedeni iğne ve misina yutulmasına bağlı ülserli gastroenteritis olarak değerlendirildi. Yunus ölümlerinde nekrospi yapıyoruz. Bu vaka deniz kaplumbağalarında yaptığımız ilk nekropsi oldu. Deniz kaplumbağalarının ölüm nedenlerinin belirlenmesi için EKODOSD işbirliğiyle bu tür çalışmaları sürdürecek ve kaplumbağaların neden öldüklerini tespit edeceğiz" dedi.



EKODOSD'TAN OLTA UYARISI



EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, caretta carettanın başına gelen olayın karşı kıyılarda ya da bizim kıyılarımızda gelmiş olabileceğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:



"Sık rastladığımız ve sonucu ölümle bittiğini gördüğümüz bu tür vakalarda, oltaya ya da paragata takılan kaplumbağaların ağzındaki misina kesilerek bilinçsizce denize bırakılmaktadır. Bu son derece yanlış bir uygulamadır. Bu nadir canlı türlerinin bu olayda da görüldüğü gibi ağzında ya da midesinde bir oltayla yaşama şansı yoktur. Bu tür durumlarda yapılması gereken, kaplumbağanın tekneye alınarak, üzeri ıslak bir havluyla örtülüp EKODOSD, Arama Sonuçları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik veya Kuşadası Belediyesi'nden birine haber verilmesi, bu canlının hayatını kurtaracaktır. Son yıllarda bu konuya ilgi gösteren ve duyarlı olan vatandaşlarımızın sayısı da artmaya başladı. Her iki vakada da duyarlılık gösterip haber veren Gamze Yörük ve Mustafa Güneyaslan'a teşekkür ediyoruz."



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