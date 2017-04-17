Kuşadası Körfezi'nde 2 Caretta Caretta Ölü Bulundu

Kuşadası Körfezi'nde iki adet caretta caretta cinsi teniz kaplumbağası ölü olarak bulundu. Çevreciler tarafından teslim alınan caretta carettaların bir tanesinin boğularak öldüğü tespit edilirken, diğerinin ölüm nedeninin tespit edilmesi için de uzmanlar tarafından nekropsi yapıldı.



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'nde ilk caretta caretta ölüsü, Kadınlar Denizi Green Beach sahilinde karaya vurdu. Bir vatandaş tarafından bulunan ve çöp kutusuna atılan caretta caretta ölüsü Gamze Yörük isimli duyarlı bir vatandaşın uyarısıyla Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği tarafından teslim alında. Yapılan incelemede, caretta carettanın üzerinde darp ve kesik izine rastlanmazken, boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde araştırma yapıldı.



Kuşadası Körfezi'ndeki ikinci olayda ise Milli Park ile Yunanistan'ın Sisam adası arasında teknesiyle yol alan Mustafa Güneyaslan isimli bir vatandaş su üzerinde bir caretta carettanın hareketsiz olduğunu fark edince teknesine alarak, Güzelçamlı balıkçı barınağına getirdi. EKODOSD'un bilgilendirilmesinin ardından yapılan ön incelemede kaplumbağanın uzun süredir deniz yüzeyinde kaldığı, karapaks üzerinde yosunlaşmalar ve parazitler olduğu tespit edildi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü,"Bitkin ve çok zayıfladığı görülen kaplumbağanın uzun süredir aç kaldığı, zayıfladığı ve uzuvlarını hareket ettiremeyecek derecede kötü olduğunu belirledik. Yolda ölen kaplumbağanın neden öldüğünü tespit etmek için, gönüllü veterinerimiz Nevzat Yıldızlı'nın kliniğine getirip, burada röntgenini çekti. Çekilen filmde derinde bir olta iğnesi tespit edildi. Bunun üzerine, Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. S.Serap Birincioğlu ile görüşülerek, kaplumbağanın nekropsisinin yapılması için Kuşadası'na davet ettik. Bu kaplumbağanın başına gelen olay karşı kıyılarda ya da bizim kıyılarda gelmiş olabilir. Ancak sık sık rastladığımız ve sonucu ölümle bittiğini gördüğümüz bu tür vakalarda, oltaya ya da paragata takılan kaplumbağaların ağzındaki misina kesilerek bilinçsizce denize bırakılmaktadır. Bu son derece yanlış bir uygulamadır. Bu nadir canlı türlerinin bu olayda da görüldüğü gibi ağzında ya da midesinde bir oltayla yaşama şansı yoktur. Bu tür durumlarda yapılması gereken, kaplumbağanın tekneye alınarak, üzeri ıslak bir havluyla örtülüp EKODOSD, DKMP, Sahil Güvenlik ve Kuşadası Belediyesi'nden birine haber verilmesi, bu canlının hayatını kurtaracaktır. Son yıllarda bu konuya ilgi gösteren ve duyarlı olan vatandaşlarımızın sayısı da artmaya başladı. Her iki vakada da duyarlılık gösterip haber veren Gamze Yörük ve Mustafa Güneyaslan'a teşekkür ediyoruz"dedi.



Deniz kaplumbağasına nekropsi yapan Prof. Dr. S.Serap Birincioğlu ise"Caretta caretta olarak bilinen iribaş deniz kaplumbağasına yaptığımız nekropside, midesinde saplanmış halde misinaya bağlı bir olta iğnesi bulundu. İğnenin arkasından itibaren barsaklar açıldığında 2 mm. Çapında 2.80 mt. Uzunluğunda barsak lümeninde devam eden misina izlendi. Barsaklar kıvrımlı halde, büzülmüş ve duvarları kalınlaşmıştı. Barsak mukozaları (iç yüzeyi) boylu boyunca ülserli, nekrotikti. Misinanın olmadığı bölümlerde de ülserler gözlendi. Diğer organların incelenmesinde makroskobik bir bulguya rastlanmadı. Ölüm nedeni iğne ve misina yutulmasına bağlı ülserli gastroenteritis olarak değerlendirildi. Yunus ölümlerinde nekrospi yapıyoruz. Bu vaka deniz kaplumbağalarında yaptığımız ilk nekropsi oldu. Deniz kaplumbağalarının ölüm nedenlerinin belirlenmesi için EKODOSD işbirliğiyle bu tür çalışmaları sürdürecek ve kaplumbağaların neden öldüklerini tespit edeceğiz"diye konuştu. - AYDIN