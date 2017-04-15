Kuşadası Emniyeti Ek Tedbirler Aldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki turizm hareketliliğinde yaşanan yoğunluk üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ek tedbirler alarak güvenlik önlemlerini arttırdı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarındaki arama noktalarında çalışmalarını sürdürürken, kent merkezinde yaşanan yoğunluktan dolayı da görevlerini titizlikle yürütüyor.



Ekiplerin, özellikle liman bölgesinde narkotik ve bomba arama köpekleriyle çalışmalarını sürdürdüğü görüldü.



İlçeye gelen yerli, yabancı turistlerin güvenli ve huzurlu bir şekilde tatillerini yapabilmesi için sivil ve özel ekiplerin kent merkezinin farklı noktalarında köpeklerle arama yaptığı gözlendi.