Kuşadası Belediyesinden Kukla Atölyesi Etkinliği

Kuşadası Belediyesi tarafından İbramaki Sanat Galerisinde düzenlenen "Kukla Atölyesi" yoğun ilgi gördü.



Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan koordinatörlüğünde düzenlenen etkinliğe 6-13 Yaş grubu 80 çocuk katıldı.



Çocukların kişisel gelişimlerine, yenilikçiliklerine katkıda bulunmak ve öğrenme sürecini eğlenceli hale getirmek amacıyla düzenlenen etkinlik 2 seans halinde ücretsiz olarak yapıldı. Çorap düğme, plastik tabak gibi malzemeler kullanarak kukla yapan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.



Kukla Atölyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında saat 10.00 ve 12.00'da İbramaki Sanat Galerisinde bir kez daha gerçekleşecek. - AYDIN