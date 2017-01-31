Kuşadası Belediyesi'nde Yarıyıl Çocuk Şenliği

Kuşadası Belediyesi tarafından 2016-2017 öğrenim yılının ilk yarısını tamamlayarak karnelerini alan minik öğrenciler için düzenlenen ücretsiz Çocuk Şenliği başladı.



Kukla tiyatrosu, maskot animasyon, mini disko ve bir çocuk oyununun yer aldığı şenliğinin ilk gününde çocuklar hoşça vakit geçirdi.



Kuşadası Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Yarı Yıl Çocuk Şenliği başladı. Şenliğin ilk gününde toplam 400 çocuk düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlenirken, şenliğin sonunda ikram edilen pamuk şeker ve patlamış mısır gibi ikramlarla da mutlu oldular. Kuşadası Belediyesi Çocuk Şenliği 31 Ocak ve 3 Şubat tarihlerinde Erkan Yücel Sahnesi'nde saat 12.00, 14.00 ve 16.00'da olmak üzere 3 seans halinde, 1 Şubat'ta Güzelçamlı Düğün Salonu'nda, 3 Şubat'ta ise Davutlar Düğün Salonu'nda saat 13.00'da tek seans halinde devam edecek. - AYDIN