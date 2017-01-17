Kuşadası Belediye Tiyatrosu Söke'de Sahne Aldı

Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu ve Kuşadası'nda büyük bir beğeni ile karşılanan "Entrikalı Dolap Komedyası" isimli oyun Sökeli sanatseverlerle buluştu.



Söke Belediyesi'nin davetiyle Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Entrikalı Dolap Komedyası' isimli komedi oyunu, Sökelileri kahkahaya boğdu.



Çok sayıda Sökeli sanatseverle birlikte Söke Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Neriman Arslan ve Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi Dekanı Fatma Neval Genç'inde izlediği tiyatro oyunu seyircilerden büyük beğeni aldı.



Yunus Emre Gümüş'ün kaleme aldığı Entrikalı Dolap Komedyası adlı oyunun yönetmenliğini Nurten Helik, yönetmen yardımcılığını Hakan Kutay Pekgöz, sahne amirliğini Gülfem Günaydın, ışık ve ses amirliğini ise Zafer Til yapıyor. Oyunda Kuşadası Belediye Tiyatrosu Oyuncularından Filiz Batı, Güven Filiz, Candan Gürlen, Gülüm İren, Gülfem Günaydın, Sudi Pulathaneli, Hakan Kutay Pekgöz, Nurettin Sevinç, Yasemin Yalçınkaya, Birkan Demirhan, Dilara Figen Şahin, Hakan Konakçı ve Şencan Semerci rol alıyor. - AYDIN