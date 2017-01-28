Kuş Gribine Yönelik Önlemler

Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından, kuş gribine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Orman ve Su İşleri Tekirdağ Şube Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Tekirdağ İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü personelleri Ziraat Mühendisi Şerife Arzu Zeybek, Veteriner Hekim Kenan Demirdağ, Meral Keser, Şube Müdürü Tolga Özkan ve Tekirdağ İli Avcılık Derneği üyelerinin katılımıyla kuş gribi konusunda bilgilendirme yapıldı.



İl Av Komisyonu asil üyeler seçildi



Öte yandan, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 3'üncü maddesi hükmü gereği, Tekirdağ'da faaliyet gösteren avcı dernekleri ile de toplantı yapıldı. Toplantıda, İl Av Komisyonuna Malkara Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Sadık Akçay, Tekirdağ Kara Avcıları Atıcılık ve İhtisas Spor Kulübü Derneği Başkanı Cengiz Ataklı ve Tekirdağ Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği Başkanı Ömer Akyüz oy çokluğu ile asil üye seçildi. Toplantıya avcı derneklerince yoğun katılım sağlanarak, avcılar tarafından il av komisyonunda belirtilmesi gereken konularda ele alındı. - TEKİRDAĞ