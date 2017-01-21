Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, kuş gribi ile mücadele toplantısı yapıldı.



Gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıda, Müdür Yardımcısı Funda Eylem Özel tarafından, mücadele yöntemleri hakkında bilgiler verildi.



Özel, burada yaptığı konuşmada, kuş gribinin ciddi bir hastalık olduğunu ve komşu ülkelerde görüldüğünü söyledi.



Hastalık görülmesi durumunda acil olarak tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Özel, kuş gribine karşı tüm tedbirleri almaya çalıştıklarını aktardı.