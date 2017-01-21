KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'de Avian İnfluenza (Kuş Gribi) hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Kırklareli İl Müdürlüğü toplantı salonunda, İl Müdür Yardımcısı Funda Eylem Özel'in başkanlığında yapılan toplantıda, kuş gribi hastalığının mücadele stratejisi, hastalık görülmesi durumunda alınması gereken tedbirler, hastalığın görülmemesi için yapılması gereken çalışmalar anlatıldı. Toplantıda, Kuş Gribi Eylem Planı çerçevesinde ilgili kurumlar ve ilçe müdürlükleri arasında bilgi alışverişi gerçekleşti.



Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Yücel Günay da Kuş Gribi Eylem Planıyla ilgili sunum yaptı.



Toplantı soru cevap bölümünün ardından sona erdi. - KIRKLARELİ