Kuş Cennetinde Yok Olan Güzellikleri Takvimlerde Yaşatıyor

Kırşehir'de, yeterli su girişi olmadığı için yaz aylarında kuruyan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde yok olmaya yüz tutmuş güzellikler, takvim yapraklarında yaşatılıyor.



Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı ve amatör fotoğrafçı Ömer Çetiner tarafından 10 yıldır yaptırılan ve ücretsiz dağıtılan takvimlerde, gölün daha önceki yıllarda çekilmiş fotoğrafları yer alıyor.



Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın büyük bölümünde kuraklık yaşanması ve yöreden su alınması dolayısıyla su girişinin minimum seviyeye düşmesinin Ramsar sözleşmesi dahil üç ayrı kararla korunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin kuruma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığını söyledi.



Su seviyesinin istenen düzeyde olduğu zamanlarda başta pınarların oluşturduğu göletler ve Seyfe Gölü olmak üzere bölgede çok güzel görüntüler ortaya çıktığını belirten Çetiner, bu güzellikleri ölümsüzleştirmek için yıllardır binlerce fotoğraf çektiğini ifade etti.



Göle adını veren Seyfe köyünde doğup büyümesi ve içindeki doğa sevgisi nedeniyle Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin gönüllü tanıtıcılığını yaptığını anlatan Çetiner, 10 yıldır fotoğraflarından oluşan takvimler bastırarak yurt içine ve dışına ücretsiz gönderdiğini dile getirdi.



"Avrupa'da yaşayan Kırşehirlilerden talepler geliyor"



Daha önce sadece masa takvimleri yaptırdığını, bu yıl ise duvar takvimlerini de tanıtım çalışmalarına eklediğini aktaran Çetiner, şöyle konuştu:



"Türkiye'de örnek bir çalışma olduğunu söylüyor yetkililerimiz. Sadece Seyfe Gölü ve çevresine ait benim fotoğraflarımdan oluşan 10'uncu yıla ulaşan takvim. Bu sene sayıyı biraz daha artırdım. 6 bin masa takvimi, 2 bin duvar takvimini bastırdım. Şimdiden şehir içi ve dışından talepler gelmeye başladı. Şehir içinden, Türkiye'den, Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Hollanda başta olmak üzere Avrupa'da yaşayan Kırşehirlilerden talepler geliyor. Mektup yazarak takvim isteyenler var. Yurt dışından da talep gelmesi beni ayrıca mutlu ediyor."



Takvimdeki fotoğrafların çekildiği zamanki güzelliklerin artık olmadığına çünkü gölü besleyen Seyfe, Horla ve Malya pınarlarından su girişinin minimum seviyede olduğuna işaret eden Çetiner, şunları söyledi:



"Zaman zaman tamamen duruyor. Seyfe pınarının su girişiyle oradaki kuşların saklanması ve yuva yapması için oluşan sazlıklar şu anda maalesef yok. Seyfe Gölü'nde yakalayarak fotoğrafladığım güzellikler şimdi mevcut değil. O yöreden alınan içme suları var. Bilhassa pınarlardan derin pompalarla su alınıyor. Göldeki su oranımız çok düştü."



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne önem verdiğini ve talimatlarıyla bazı çalışmaların yapıldığını vurgulayan Çetiner, şunları kaydetti:



"Çalışmaların biraz daha hızlandırılmasıyla Seyfe Gölü Kuş Cennetinin eski güzelliğine kavuşacağına inanıyorum. Bu konuda Bakanımıza, Valimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. En büyük arzumuz bu güzelliklerin takvim ve fotoğraflarda kalmasın. Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde yapılan çalışmalar hızlandırılmaz, göle su girişine engel olan etkenler ortadan kaldırılmazsa bu güzellikler sadece takvimlerde kalacak, bir daha göremeyeceğiz. Biz bunu istemiyoruz."



Uluslararası Ramsar sözleşmesinin yanı sıra Türkiye'de üç ayrı koruma sınıfına sahip ender sulak alanlardan Seyfe Gölü, güneyden kuzey bölgelere göç eden kuşlara ev sahipliği yapıyor. Geçmişte 187 farklı kuş türünün görüldüğü gölün etrafında endemik bitkiler de bulunuyor.