"Kuş" tiyatro oyunu, Altkat Sanat'ta izleyicisiyle buluşuyor.



"İnsan ne ile yaşar?"



İnsanı insan yapan "umut" olgusu, toplumsal bir olgu mudur? Toplumsal varlık olan insan, aynı zamanda umutsuzluğa düşmesiyle birlikte toplumsallığını da yitirir mi?



Sinan yalnızlığa hapsettiği hayatında insanı insan yapan olguları sorgularken; para denilen değişim değerinin insanı ve toplumu getirdiği yozlaşma ile bilginin değersizleşmesi, ikili ilişkilerin sanallaşması karşısında kendisi ile giriştiği çatışmada, kedini özgür kılacak çıkış aramaktadır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Altkat Sanat



Mekan Adresi : Caferağa Mah. Moda cad. Huzur Palas Pasajı alt katı No: 35/5



Başlangıç Saati : 14.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 14.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Kuş



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır