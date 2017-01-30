Kuryelerin Yükünü Hafifletmek İstiyoruz"

Aras Kargo Üst Yöneticisi (CEO) Evrim Aras, "Transfer merkezlerinde teknoloji odaklı yatırımlarla kuryelerin yükünü hafifletmek istiyoruz. Dijital dönüşümle hayata geçireceğimiz akıllı teknolojiler sayesinde büyüme, verimlilik, karlılık ve rekabet potansiyelimizi artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Aras, yazılı açıklamasında şirketin 2016 yılı bilançosunu değerlendirerek, 2017 planlarına ve projelerine ilişkin bilgiler verdi.



Bu yıl yüzde 19 büyüme ve 1 milyar liranın üzerinde ciro hedefleri bulunduğunu anımsatan Aras, "Gelinen noktada 825 şube, 29 transfer merkezi, 4 binden fazla araç ve 12 bin çalışanımızla Türkiye'nin en geniş dağıtım ağına sahibiz. 2016 yılını yüzde 14 büyüme ve 965 milyon lira ciro ile kapattık. Yatırıma ara vermeden devam edeceğiz." bilgisini verdi.



Geçen yıl özellikle dijital dönüşüm konusunda önemli adımlar attıklarını ve yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen istikrarlı büyümelerini sürdürdüklerini belirten Aras, 2017 yılında da yatırımlarına ara vermeden devam edeceklerini kaydetti.



"1 milyar liranın üstünde ciro hedefliyoruz"



Aras, geçen yıl tüm iş süreçlerini yeniden yorumladıklarını ifade ederek, "2016'da dijital dönüşüm sürecini başlatarak, ülkemize dünya standartlarında bir transfer merkezi kazandırmanın ve her birimi etkileyen yeni bir iş kültürü oluşturmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl, her türlü zorluğa rağmen yatırım yapmaya devam ederek 965 milyon lira ciro ve yüzde 14 büyüme elde ettik." değerlendirmesini yaptı.



Aras, şöyle devam etti:



"Aras Kargo'yu Türkiye'nin dünya markası yapma hedefine kararlı adımlarla ilerlerken dijital dönüşüm sürecine 2017 yılında da devam ederek, akıllı teknolojiler sayesinde büyüme, verimlilik, karlılık ve rekabet potansiyelimiz artırmayı planlıyoruz.



Bu anlamda e-ticaret en önem verdiğimiz alanlardan biri. E-ticaret sektöründeki büyüme, kargo sektörüne de hız kazandırıyor ve bizi operasyonel anlamda bu hıza uyum sağlayacak iş yapış şekilleri geliştirmemiz konusunda olumlu anlamda tetikliyor. Sistemimizi gittikçe otomotize ediyoruz. 2017 yılında 1 milyar liranın üstünde ciro ve yüzde 19 büyüme elde etmeyi hedefliyoruz."



"Kadın çalışan oranımızı yıl sonuna kadar yüzde 20'ye çıkarmayı planlıyoruz"



Bundan 3 yıl önce Birleşmiş Milletler'de Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri'yle başladıkları kadın dostu şirket uygulamalarına tüm hızıyla devam ettiklerini belirten Aras, "Kadın dostu şirket uygulamalarımız kapsamında şu anda yüzde 17 olan kadın çalışan oranımızı yıl sonuna kadar yüzde 20'ye çıkarmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.



2016'da yatırımlarını ağırlıklı olarak araç yenileme, el terminalleri, kaynak planlama yazılımı, elektronik ölçüm tartım sistemleri, konveyör sistemleri gibi teknolojilere yaptıklarını aktaran Aras: "Özellikle transfer merkezlerinde teknoloji odaklı yatırımlarla kuryelerin yükünü hafifletmek istiyoruz. Dijital dönüşümle hayata geçireceğimiz akıllı teknolojiler sayesinde büyüme, verimlilik, karlılık ve rekabet potansiyelimizi artırmayı hedefliyoruz." diye devam etti.