Kuruyemiş Vücut Direncini Arttırıyor

Yılın en soğuk günlerinin yaşandığı ülkemizde hem formunu hem de virüs ve hastalıklara karşı direncini korumak isteyenler kuruyemişçilere akın ediyor. Bilinçli tüketildiğinde kuruyemişin vücut direncini arttırdığı gibi vücudu ısıtan özelliği de bulunduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş Gıda Mühendisi Ayşen Orhan Soğuğa karşı kuruyemiş tüketilmesini önerdi.



Başta Aydın'ın milli meyvesi incir olmak üzere, ceviz, badem, fıstık, zeytinyağı gibi pek çok ürünün vücut direncini arttırdığını belirten Gıda Mühendisi Ayşen Orhan "Uzmanlar kış aylarında soğuktan korunmak için kıyafet seçimi kadar, tüketilecek besinlere de dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Firma olarak mevsimlere özel karışım ve ürünler hazırlamaya başladık. Kuruyemiş vücut direncini önemli ölçüde arttırıyor" diyerek yurdu etkisi altına alan kara kışta hekim tavsiyesi ile kuruyemiş tüketenlerin olduğunu söyledi.



Soğuktan ve soğuk havanın getirdiği hastalıklardan korunmak için beslenmeye özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişlerin E vitamini zengini olduğunu aynı zamanda vücut ısını yükselttiğini belirttiler.



Fındık ve cevizin aynı zamanda Omega 3 zengini olduğunu günde 6-7 fındık, 2-3 ceviz tüketenlerin direncinin arttığını kaydeden Kuryemiş Bölümü Gıda Mühendisi Ayşen Orhan "Grip, nezle ve soğuk algınlığı ile mücadele için öncelikle virüse yakalanmamak gerekiyor. Bunun içinde fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişler bolca tüketilmeli" dedi. - AYDIN