Kuruyemiş Mağazası Açılışında İzdiham

İzmir'de ünlü bir kuruyemiş firmasının mağaza açılışında yoğun ilgi nedeniyle izdiham yaşandı.



Aydın merkezli 37 yıllık kuruyemiş firması olan Tuğba Kuruyemiş, ülke genelindeki 64, İzmir'deki ise 22. mağazasını Hatay semti Nokta mevkisine açtı. Açılış törenine Fabrika Müdürü Nadir Kesen, İzmir Bölge Müdürü Zafer Kılınç ile bölge ve mağaza müdürleri katıldı.



Açılışı töreninin ardından açıklamalarda bulunan Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Meryem Yağmur Uzun, Türkiye genelinde 64. mağazalarını açtıklarını hatırlatarak, "Aydın'da da 35 bin metrekarelik alanda üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. 650 çeşit ürün yelpazemiz bulunuyor. Yüzde 100 doğal olan bu ürünlerin hepsi kendi imalatımızdır. Hediyeliğe dönük de birçok ürünümüz var. Başlıca ürünlerimiz; kuruyemiş, kahve, lokum, incir, çikolata ve baharattır. Samsun'dan sonra İzmir'in Hatay semtinde de yeni şubemizi açtık. Bundan sonra Antalya'da bir şube daha açarak kentte 3. şubemizi açmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



Ünlü kuruyemiş firması daha sonra açılışa özel indirimli ve promosyonlu ürünleri ile halkın hizmetine girdi. - İZMİR