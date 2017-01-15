Kurumsal İş Çözümlerinde İhtiyaçlar Ne Yönde Gelişim Gösteriyor?

Logo Kıdemli Satış Uzmanı Tolga Alper, kurumsal iş çözümlerinde ihtiyaçların ne yönde gelişim gösterdiğini Wise TV'ye anlattı.



Alper, "10 yıldır ERP sektörü çok gelişti, yeni yeni ihtiyaçlar doğdu. Bir yazılım firması olarak müşterilerinize karşı bir sorumluluk taşımak durumundasınız. Logo bu anlamda sektörde hep öncü pozisyonda. Bugün müşterilerin en çok istediği şeyler kendi iş süreçlerinde karşılaştıkları ve aslında bunu ayrıştırdıkları business'ları, bu business tarafında karşılık gelen bir çözümle örtüşmesi. Daha da önemlisi kendi aralarında kesintisiz bir akışla olması. Eski alışkanlıklarda bir takım konular alınır analiz edilir, sıfırdan yazılır. Müşteriye butik yada terzi usulü dediğimiz çözümlerle gidilirdi. Ama bugünün bilişim sektöründe hazır yazılımlarla gitmiş, rüştünü ispatlamış yazılımlarla gitmiş olmanız gerekli. ve bunları bir logo platformu altında sunmanız gerekli. Bu anlamda müşterilerin en çok talep ettikleri şey ürünleriniz entegre mi?" dedi ve logo yazılımın 60'a yakın ürününün hepsinin birbiriyle entegre olduğunu belirtti.