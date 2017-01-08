Kurumların Dijital Dönüşümü Uçtan Uca Yapmalarının Önemi Ne?

İnnova Yeni Çözümler Ürün Yönetimi Yöneticisi Mustafa Şahin, kurumların dijital dönüşümü uçtan uca yapmalarının önemini Wise TV ile paylaştı.



Şahin yaptığı açıklamada, "Dijital dönüşümü uçtan uca yapmak gerçekten önemli bir konu. Çünkü parça parça yapılacak dijitalleşme eforları, dijitalleşmenin sağlayabileceği katkıları net olarak görmekten uzaklaştırdığı için firmaları, bu anlamdaki bir takım girişimlerin de karşılıksız kalmasını yada başarısız olarak sonuçlanması gibi bir durum doğurabilir. Bu nedenle bütün süreçleri, tüm bileşenleriyle dijitalleştirme şeklinde bir yaklaşım en temel önerilerimden bir tanesi olacak. Parça parça bir şeyler değiştirmek yerine tüm süreçleri baştan sona değiştirebileceğimiz bir yöntem izlemek daha başarılı sonuçlar doğuracaktır" diyerek kesintisiz uçtan uca çözümün çok daha sağlıklı bir çözüm yöntemi olduğunun altını çizdi.