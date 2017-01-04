Kurumlarda Çalışan Motivasyonu Nasıl Sağlanır?

https: //www.piengo.com/egitim&ID=kurumlarda-calisan-motivasyonu-nasil-saglanir_893



Eğitimin Amacı



Motivasyon!



Ne sihirli bir kelime değil mi?



Aslında "Motivasyon" bize anlatıldığı kadar kompleks ve zor değil.



Doğru ve yerinde tekniklerle herkes ekibinin motivasyon ihtiyacını tespit edebilir.



Eğitimin İçeriği



*Size engelleri aşma konusunda güç veren şey nedir?



*Gerçekte motivasyon nedir?



*Motivasyon türleri



*Maslow'un ihtiyaçlar teorisi iş hayatında nasıl işliyor?



*Kişisel motivasyonun kaynağı...



*Ekibinizi motive etmek için daha fazla ne yapmanız gerekir?



Eğitimin Katılımcıya Kazandıracakları



Bu kısa ve ücretsiz sınıf eğitimimizle iş hayatında motivasyon kavramının nasıl çalıştığını öğrenecek, ekibinize motivasyon ihtiyacına göre doğru davranış teknikleri ile yaklaşacaksınız.



Eğitime Kimler Katılabilir



Motivasyon konusunda daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes



Eğitimin Süresi



1