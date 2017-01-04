https: //www.piengo.com/egitim&ID=kurumlarda-calisan-motivasyonu-nasil-saglanir_893
Eğitimin Amacı
Motivasyon!
Ne sihirli bir kelime değil mi?
Aslında "Motivasyon" bize anlatıldığı kadar kompleks ve zor değil.
Doğru ve yerinde tekniklerle herkes ekibinin motivasyon ihtiyacını tespit edebilir.
Eğitimin İçeriği
*Size engelleri aşma konusunda güç veren şey nedir?
*Gerçekte motivasyon nedir?
*Motivasyon türleri
*Maslow'un ihtiyaçlar teorisi iş hayatında nasıl işliyor?
*Kişisel motivasyonun kaynağı...
*Ekibinizi motive etmek için daha fazla ne yapmanız gerekir?
Eğitimin Katılımcıya Kazandıracakları
Bu kısa ve ücretsiz sınıf eğitimimizle iş hayatında motivasyon kavramının nasıl çalıştığını öğrenecek, ekibinize motivasyon ihtiyacına göre doğru davranış teknikleri ile yaklaşacaksınız.
Eğitime Kimler Katılabilir
Motivasyon konusunda daha fazla bilgi edinmek isteyen herkes
Eğitimin Süresi
1
Kurumlarda Çalışan Motivasyonu Nasıl Sağlanır?
https: //www.piengo.com/egitim&ID=kurumlarda-calisan-motivasyonu-nasil-saglanir_893Eğitimin AmacıMotivasyon!Ne sihirli bir kelime değil mi?Aslında "Motivasyon" bize anlatıldığı kadar kompleks ve zor değil.Doğru ve yerinde tekniklerle herkes ekibinin motivasyon ihtiyacını tespit edebilir.
https: //www.piengo.com/egitim&ID=kurumlarda-calisan-motivasyonu-nasil-saglanir_893