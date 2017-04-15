Kurumlararası Basketbol Ligi Ankara

Kurumlararası Basketbol Ligi Ankara'da play-off eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Kurumlararası Basketbol Ligi Ankara

Kurumlararası Basketbol Ligi Ankara'da play-off eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Roketsan ile TC Merkez Bankası arasında oynanan sezonun 15. haftasının erteleme maçını TC Merkez Bankası'nın 47-43 kazanmasının ardından ligde normal sezon tamamlandı.


E Grubu'nu ilk sırada noktalayan Aselsan ile ikinci Türk Telekom, play-off çeyrek finali oynamaya hak kazanırken 3 ve 14. sırada yer alan takımlar play-off eleme turunda mücadele edecek.

Tek maç üzerinden 23 Nisan Pazar günü TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu'nda oynanacak play-off eleme turu maç programı şu şekilde:

11.00 Türkiye Petrolleri-EPDK

12.30 TAI-TKDK


14.00 Bilkent Holding-Denizbank


16.30 Roketsan-Man


18.00 Enerjisa-SSM


19.30 TC Merkez Bankası-Oyak

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