Kurumlar Yıl Sonu Yoğunluğunu Nasıl Çözüme Kavuşturabilirler?

Inspark Genel Müdürü Serdar Susuz, kurumların yıl sonu yoğunluğunu nasıl çözüme kavuşturabileceklerini Wise TV'ye anlattı.



Susuz, "Şirketler kapanış süreçlerinde birçok departman tarafından muhasebenin hazırladığı dokümanlarla dönemi kapatmaya çalışırlar. Bunun da temel sebebi şirketin performansını ölçmek, şirketin ne durumda olduğunu görmek ve buna istinaden de kararlar almak. Blackline ile oradaki sürecin hem görev yönetimini, hem onay süreçlerini, hem muhasebedeki hesap mutabakatlarının daha görünebilir halde yapılmasını sağlayarak aslında işi kolaylaştırıyoruz. Bunu da dediğim gibi ay içine yayıyoruz. Yani sadece dönemin en sonunda birkaç gün çılgın bir tempo değil de ay içinde daha makul daha doğru yönetilen bir sürece dönüştürüyoruz" diyerek sistemin işleri nasıl kolaylaştırdığını anlattı.