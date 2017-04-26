Kurumlar Londra'dan Çıkışa Hazırlanıyor'

Brexit süreci sonrası çok sayıda finans kuruluşu Londra'dan çıkışa hazırlanıyor.

Kurumlar Londra'dan Çıkışa Hazırlanıyor'

Brexit süreci sonrası çok sayıda finans kuruluşu Londra'dan çıkışa hazırlanıyor.

Kaynak: Dunya.com

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Finans, Londra
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