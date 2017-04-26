Kurumlar Kök Hücre Bağışında Yarışıyor

Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanları, Türk Kızılayı tarafından gerçekleştirilen kampanya kapsamında kök hücre bağışında bulundu.



Türk Kızılayı Adana Şubesi, gönüllü kök hücre vericisi sayısının artırılmasına yönelik yürütülen "Öne Çık, Hayat Kurtar" projesi çerçevesinde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi. Tüm personelin katılım gösterdiği eğitim, İl Müdürü Ahmet Kırılmaz'ın koordinesinde yapıldı. Eğitim sonunda yaş ve sağlık durumu uygun olanlar, form doldurup, kök hücre bağışı yaptı.



Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kırılmaz, Türk Kızılayı'nın insanlık yararına yaptığı tüm çalışmaları takdir ettiklerini ve desteklediklerini belirterek, "Bugün de kök hücre konusunda hem bilinçlendik hem de bağış için numunelerimizi verdik. Biliyoruz ki milyonlarca ihtimalden biri ama neden o kişi biz olmayalım" dedi.



Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da Kırılmaz ve personeline gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederken, "Umut ediyoruz ki verilen kan örnekleri neticesinde hastalara uygun kök hücre eşleşir ve bu şekilde hastaların hayatları kurtulur. Bazı hastalıklar için biliyoruz ki kök hücreden başka çare yok. Bu nedenle de bu anlamlı atmosferi fırsat bilerek yine tüm Adanalılara sesleniyorum; sağlıklı herkesi kök hücre bağışına davet ediyorum" şeklinde konuştu.



18-50 yaş arasında olan sağlıklı her bireyin kolayca kök hücre bağışında bulunabileceğine dikkat çeken Saygılı, "Alınan numune sonucunda, hastaların dokuları ile uygun dokuya rastlanıldığında bağış yapan kişiye sorularak kök hücre nakil işlemi yapılıyor. Bu işlem kan bağışı yapmak kadar kolay. Kök hücreler, aferez yöntemiyle bağışçıdan alınarak hastaya naklediliyor. Bağış yapan kişi günlük yaşamına kaldığı yerden devam edebiliyor" ifadelerini kullandı.



Saygılı, kök hücre bağışında bulunmak isteyenlerin, Türk Kızılayı'nın kan bağış merkezleri ya da gezici ekiplerine ulaşabileceğini kaydetti.



Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, etkinlik sonunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz'a teşekkür plaketi takdim etti. - ADANA