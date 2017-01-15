Kurumlar Kesintisiz Güç Kaynağı İçin Ne Gibi Çözümlere İhtiyaç Duyuyor?

Legrand Ülke Pazarlama Direktörü Özgür Sarıoğlu, kurumların kesintisiz güç kaynağı için ne gibi çözümlere ihtiyaç duyduğunu Wise TV'ye anlattı.



Kesintisiz güç kaynaklarının yalnızca elektrik kesintisini önleyen sistemler olmadığını söyleyen Sarıoğlu, "Aynı zamanda şebekede meydana gelen her türlü bozulmayı yükten izole ederek temiz ve kaliteli bir enerji elde edilmesini sağlar. Kesintisiz güç kaynaklarında heberleşme opsiyonlarının gelişmesi sayesinde artık sistemler uzaktan izlenebilir ve gerektiğinde müdahale edilebilir hale gelmiştir. Bina otomasyon sistemleriyle ilgili haberleşme sağlayacak olan notbase protokolü sayesinde her türlü bilgi alışverişi yapılabilmekte enerji verimliliği açısından da sisteme müdahale edilebilmektedir. Kurum ve şirketler öncelikli olarak talep gücünü belirlemeli, sonrasında kritik ve yarı kritik olarak yük tanımlamalarını yapmalıdırlar. Kullanılan enerji kalitesiyle ilgili ölçümlemeler konusunda uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Eğer gerekirse enerjiyi düzenleme çalışmaları başlatılmalıdır. Gerek enerjinin verimli kullanılması gerekse hassas yüklerin korunabilmesi için bu çalışmalar önem arz etmektedir. Bizde Legrand grup olarak Türkiye'de Inform markamızla müşterilerimize bu konularda a'dan z'ye destek vermekteyiz" dedi.