Kurum İçinde Beyaz Yaka ile Mavi Yaka İletişimini Sağlayacak Servisler Var Mı?

Microsoft Türkiye Office Ürün Pazarlama Müdürü Berfin Ötümlü, kurum içinde beyaz yaka ve mavi yaka iletişimi için kullanılan servisleri Wise TV'ye anlattı.



Ötümlü, Microsoft'un aslında bu konuya uzun zamandır yatırım yaptığını belirterek; "Kurumlara baktığımız zaman evet içeride çalışan beyaz yaka profili var ve fakat sahalarda yada fabrikalarda çalışan bir mavi yaka profili de var. ve bu iki profil arasındaki iletişimin kuvvetli olması hem insan kaynakları tarafında hem de şirketin genelindeki bilgi paylaşımı açısından çok kritik bir önem taşımakta. Dolayısıyla biz artık Microsoft olarak sadece beyaz yakalıya, yani bir bilgisayar sahibi olana değil sadece bir akıllı telefonu olan kullanıcılarımıza da bu hizmeti, bu fırsat eşitliğini sunmayı tercih ediyoruz. Dolayısıyla kurumlar eğer mavi yaka çalışanlarına da sadece bir e-posta, belki birlikte çalışma alanı sunmak istiyorlarsa yine Microsoft'un sunduğu Office 365 ile yalnızca telefonla bu iletişim ihtiyacının sağlanabileceği servislerin altyapısını sağlayabilir. Böylece hem beyaz hem mavi yaka profilindeki çalışanlarına aynı iletişimi tepeden aşağı doğru devam ettirebilirler" diyerek kullanılan servisin olumlu yönlerinden bahsetti.