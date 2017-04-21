Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi"
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında, 81 ilden öğrencilerin katıldığı Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi kapsamında, 910 öğrenci Bilecik'e geldi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında, 81 ilden öğrencilerin katıldığı Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi kapsamında, 910 öğrenci Bilecik'e geldi.
Gençlerin tarih ve medeniyet mirasıyla buluşturulması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının artırılması amacıyla tüm illerden 910 öğrencinin katıldığı gezi programında, Osmanlı'nın kurulduğu topraklar Domaniç, Bilecik, Söğüt ve Bursa'nın yanı sıra bir destanın yazıldığı Çanakkale gezilecek.
Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi kapsamında Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi'nden başlayan ve Bilecik'in Söğüt ilçesi ziyaretlerinin ardından Bilecik kent merkezine gelen öğrenciler, Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.
Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde bulunan Orhangazi Camisi'nde Bilecik Belediyesi'nde görevli arkeolog Umut Özdemir tarafından öğrencilere bilgiler aktarıldı.
Kredi ve Yurtlar Kurumu Bilecik Müdürü İsmail Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, gezinin amacının öğrencilere tarih, kültür ve medeniyetleri anlatmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimiz Şeyh Edebali Türbesi'nde ziyaretlerini yaptılar. Söğüt, Bilecik, Kütahya, Bursa ve Çanakkale illerini kapsayan bir program. Yarın inşallah Bursa'da olacaklar ve oradan Çanakkale'ye giderek 57. Alay yürüyüşüne katılacaklar. Geziye katılan öğrencileri yurtlarımızda yaptığımız sosyal ve kültürel faaliyetlere katılan öğrencilerimizin içerisinden seçiyoruz. Bir nevi öğrencilerimize de ödül oluyor. İlerleyen yıllarda da genel müdürlüğümüz bu programları devam ettirecektir."