Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 59. bölüm fragmanı izle! ATV Kuruluş Osman 58. bölüm izle

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KURULUŞ OSMAN 58. BÖLÜM FULL İZLE!

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında 58. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 58. bölümün ardından şimdi de Kuruluş Osman 59. bölüm için araştırmalarına başladılar. Kuruluş Osman 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Kuruluş Osman 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman 59. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

PAYİTAHT 59. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KURULUŞ OSMAN 58. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Osman Bey'in zor kararı!

NİKOLA'NIN PLANI BOZULUOR

Şeyh Edebalı'nın araya girerek Osman Bey ve Umur Bey arasındaki olası çatışmayı önlemesinin ardından; Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçer. Umur Bey'in gelmemesi üzerine Togay'ı tuzağa düşürme planı bozulan Nikola, Osman Bey ve Togay arasındaki barışı bozmak için harekete geçer.

OSMAN BEY KARARINI BALA HATUN'A AÇIKLIYOR

Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay'a anlaşmaya sadık kalacağını bildirirken; Şeyh Edebalı, evlilik konusunda Umur Bey'i ikna etme görevini üzerine alır. Osman Bey ise Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini beylerle istişare ettikten sonra Malhun Hatun'la evlenmeye karar verdiğini Bala Hatun'a açıklar.

MALHUN HATUN NE TEPKİ VERECEK?

Malhun Hatun, Osman Bey'in kendisi ile evlenmek istemesine ne tepki verecek? Umur Bey, Osman Bey'in kızıyla evlenmesine razı olacak mı? Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak? Nikola, Togay'ı kışkırtmak için nasıl bir oyun kuracak? Togay, Osman Bey'den intikam almak için beklediği fırsatı ele geçirebilecek mi? Şeyh Edebalı, Umur Bey'i Osman Bey-Malhun Hatun evliliğine ikna edebilecek mi?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

KURULUŞ OSMAN 58. BÖLÜM İZLE

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